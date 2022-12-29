Болгарія викликала російського посла через оголошення РФ у розшук журналіста-розслідувача Грозєва

Болгарія викликала посла Росії в Софії після того, як Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук болгарського журналіста-розслідувача з проєкту Bellingcat Христо Грозєва.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Галаб Донев заявив, що Болгарія вимагатиме від Росії пояснень, чому Грозєва внесли до списку.

«Такі дії – неприйнятні. Це є наступом на свободу слова і спробою залякати болгарського громадянина», – сказав Донев.

Для вручення ноти протесту МЗС Болгарії викликало посла Росії в Софії Елеонору Митрофанову.

Про те, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук Грозєва, стало відомо 26 грудня.

Грозєва розшукують «за статтею Кримінального кодексу», але за якою саме – не вказано.

Христо Грозєв – журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat.

Bellingcat публікує розслідування, де часто згадуються спецслужби, відомі політики, фінансисти. Група стверджує, що у своїй діяльності використовує лише відкриті джерела.

Зокрема, проєкт спільно з іншими журналістами і командою російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про отруйників політика з Інституту криміналістики ФСБ Росії.

Bellingcat, крім іншого, займається ідентифікацією російських військових, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів в Україні.