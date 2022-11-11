Розслідувачі запустили проєкт, щоб уникнути блокувань російської влади

Редакції п’яти журналістських розслідувальних груп – «Проект», «Важные истории», The Insider, Bellingcat і команда ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального – запустили застосунок під назвою «Самиздат», щоб уникнути блокування своїх вебсайтів російською владою.

Програму можна завантажити в App Store і Google Play.

«Ми запускаємо безкоштовний мобільний застосунок, що захищений від блокувань і дозволить знайти всі найважливіші розслідування російською мовою в одному місці», – йдеться у заяві редакцій.

При цьому творці додатку підкреслюють, що «Самиздат» не має спільної редакційної політики та керівництва і кожен колектив самостійно відповідає за свої публікації.

«Нинішня криза – не перша в історії російської журналістики. Вже були моменти, коли здавалося, що цю професію позбавили майбутнього… Мета цієї атаки – знищити розслідувальну журналістику в Росії та зробити недоступною для росіян інформацію про корупцію та бардак у країні… Справжня журналістика завжди знаходила рішення. Ми впевнені, що нинішні репресії зроблять настільки сильнішими», – заявили розслідувачі і закликали інші незалежні редакції приєднатися до них.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України за її висвітлення, відмінне від версії російського Міноборони, в РФ було заблоковано понад сім тисяч сайтів, у тому числі медіапроєкти Радіо Свобода, а також інші великі ЗМІ, серед яких телеканал «Дождь» і радіостанції «Эхо Москвы», «Медуза», DOXA, «Медіазона».

У перші два тижні війни Росію залишили понад 150 журналістів, які опинилися під загрозою переслідування через закони про «дискредитацію» збройних сил Росії. Деякі незалежні ЗМІ, піддані в Росії блокуванню після вторгнення в Україну, відновили роботу за кордоном. Ще понад 1,5 тисячі журналістів і активістів поїхали з Росії в 2021 році.