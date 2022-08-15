Суд у Москві запустив процедуру банкрутства ТОВ «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода»

Арбітражний суд Москви 15 серпня заявив про початок процедури банкрутства компанії ТОВ «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». Заява про банкрутство була направлена до суду 4 березня Федеральною податковою службою Росії. Суд включив до реєстру вимог кредиторів борг ТОВ із виплати податків у 2021 році у розмірі близько семи мільйонів рублів.

Тимчасовим керуючим боржника затверджено Юлію Ага-Кулієву.

ТОВ «РВЄ/РС» представляє в Росії інтереси медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» і було утворене у 2020 році, відповідно до вимог законодавства про «іноземних агентів».

У 2021–2022 роках Роскомнагляд порушив проти ТОВ і його генерального директора понад тисячу адміністративних проваджень за відмову редакцій Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время» супроводжувати кожен свій журналістський матеріал вказівкою про те, що медіакорпорацію внесено до списку «іноземних агентів».

Загальна сума штрафів, накладених судами у цих справах, становить майже мільярд рублів. Технічною причиною банкрутства стало заморожування Федеральною службою судових приставів РФ банківських рахунків ТОВ у травні 2021 року.

Керівництво РВЄ/РС неодноразово заявляло, що російське законодавство про «іноземних агентів» є проявом політичної цензури і перешкоджає журналістам у здійсненні їхньої професійної діяльності. Медіакорпорація заперечує дії російської влади в судах всередині країни і в Європейському суді з прав людини.

«Незважаючи ні на що, ми продовжуємо надавати нашій аудиторії інформацію про події в Росії та світі, – заявив раніше президент РВЄ/РС Джеймі Флай. – Ситуація залишається похмурою, проте 70-річна історія нашої корпорації свідчить про те, що час – на стороні свободи, навіть у путінській Росії».

На підтримку Радіо Свобода і свободи слова в Росії неодноразово виступали міжнародні журналістські організації, як і уряди багатьох країн.

У березні 2021 року через зростаючий тиск влади Радіо Свобода змушене було після 30 років роботи закрити своє бюро в Москві. Наразі 27 журналістів, які співпрацюють з Радіо Свобода, внесені Міністерством юстиції Росії до списків «іноземних агентів» – фізичних осіб. Російськомовні сайти медіакорпорації заблоковані на території Росії.