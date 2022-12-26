МВС Росії оголосило в розшук журналіста-розслідувача Христо Грозєва

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва – про це пише «Медіазона», яка виявила його ім’я у базі розшуку міністерства.

Грозєва розшукують «за статтею Кримінального кодексу», але за якою саме – не вказано.

Христо Грозєв – журналіст-розслідувач і керівник проєкту Bellingcat.

Bellingcat публікує розслідування, де часто згадуються спецслужби, відомі політики, фінансисти. Група стверджує, що у своїй діяльності використовує лише відкриті джерела.

Зокрема, проєкт спільно з іншими журналістами і командою російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування про отруйників політика з Інституту криміналістики ФСБ Росії.

Bellingcat, крім іншого, займається ідентифікацією російських військових, яких підозрюють у причетності до воєнних злочинів в Україні.