Розслідувач Грозєв заперечив заяви ФСБ про його причетність до операції з викрадення літаків РФ в Україну

ФСБ Росії стверджує, що зірвала операцію української військової розвідки щодо викрадення російських військових літаків, до якої нібито міг бути причетний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він заперечив заяви ФСБ.

За версією російської спецслужби, співробітники Головного управління розвідки України, «діючи від імені політичного керівництва своєї країни, намагалися завербувати за грошову винагороду і гарантії набуття громадянства однієї з країн Євросоюзу російських військових льотчиків». План, як стверджується, передбачав, що завербовані російські льотчики мали відвести літаки на аеродроми, що контролюються Україною.

ФСБ заявляє, що в ході оперативної гри російські контррозвідники начебто отримали інформацію про українські військові об’єкти, а також учасників операції. Російські ЗМІ публікують відео, де, як стверджується, співробітник української розвідки обіцяє до двох мільйонів доларів за викрадення літака.

Російські державні ЗМІ також повідомили, що до операції, за версією російської контррозвідки, нібито міг бути причетний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Грозєв у розмові з Радіо Свобода прокоментував повідомлення. Він заперечив свою участь у будь-яких операціях спецслужб. За його словами, команда Bellingcat знімала документальний фільм-розслідування про те, як ФСБ Росії й українські спецслужби ведуть гру, намагаючись обдурити один одного. Незабаром, як повідомив Грозєв, це розслідування має бути опубліковане.

Згодом розслідувач також прокоментував заяви ФСБ у своєму твітері. Він підтвердив, що українські спецслужби справді готували операцію із підкупу російських пілотів. За його словами, він «виявився залучений до цієї більш фантастичної, ніж художня вигадка, історія з потрійними агентами, підробленими паспортами і підставними дівчатами», але не як учасник операції, а як автор документального фільму про неї.

Грозєв заявив, що спочатку кілька пілотів збиралися скористатися українськими пропозиціями і навіть передали спецслужбам цінну інформацію про літаки, проте потім стало зрозуміло, що пілоти опинилися під контролем російської контррозвідки.

На думку Грозєва, вся операція, незважаючи на те, що задум не було реалізовано, була успіхом для українських спецслужб. Розслідувач Bellingcat пише, що документальний фільм про неї продовжує зніматись. При цьому Грозєв назвав підробленим скріншот його нібито листування, показаний у сюжеті російського телебачення і покликаний служити начебто доказом його участі в операції.

Українська військова розвідка заяви ФСБ Росії, як і роз’яснення Грозєва, поки що не коментувала.

У березні державний концерн «Укроборонпром» висловив готовність сплатити премію в мільйон доларів за викрадений чи трофейний літак РФ.