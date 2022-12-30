Astra: п’ять російських офіцерів зникли після відмови воювати в Україні

П’ять російських офіцерів зникли безвісти після відмови виконувати накази командування під час бойових дій в Україні, повідомляє російське видання Astra.

За даними журналістів, військових перевели до спеціального центру в окупованому населеному пункті Брянка в Луганській області України, після чого вони перестали виходити на зв’язок.

Рапорти про відмову брати участь у бойових діях офіцери написали у липні. Мати одного зі зниклих офіцерів, старшого лейтенанта Руслана Леванова, повідомила виданню Astra, що її син написав заяву про звільнення зі збройних сил Росії після того, як отримав наказ взяти бойову точку «будь-якою ціною», не зважаючи на людські втрати.

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Після цього, за словами матері, Леванов був відправлений до Брянки, до так званого центру відновлення бойової стійкості військовослужбовців, куди його привезли в багажнику автомобіля.

Аналогічні історії розповідають родичі інших офіцерів: Олександра Свєчіхіна, Дмитра Щербінкіна, Дмитра Волкова і ще одного, чиє прізвище родичі не дозволили називати.

За словами родичів, у Брянці на офіцерів чинини моральний тиск, а пізніше їх перевели до якогось підвалу. Потім зв’язок із ними зник.

Рідні офіцерів влітку зверталися до російської військової прокуратури, але не отримали чіткої відповіді про місце перебування військовослужбовців. У вересні в журналі бойових дій раптово з’явилася виписка про те, що всі п’ятеро офіцерів загинули 20 липня в результаті артилерійського обстрілу.

Співробітники офіцерів припускають, що тих могли вбити в ході «моральної обробки», і повідомили про побиття й тортури в «центрі перевиховання» у Брянці.

Наприкінці липня інше російське видання «Верстка» опублікувало дані, згідно з якими близько двох тисяч російських військових від лютого відмовилися від участі у війні. Хтось із них зміг повернутися, але деяких відмовників, за інформацією «Верстки», вивозять до спеціальних закладів на окупованих територіях, де «перевиховують», щоб ті продовжували участь у війні.