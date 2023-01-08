У командуванні «Північ» повідомили про обстріл прикордоння Сумщини

Російські війська обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів – населений пункт Кучерівка, повідомляє оперативне командування «Північ».

«Так, з 11:30 до 11:50 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Кучерівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», – йдеться у повідомленні.

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Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.