ОВА: російські військові скинули вибухівку на подвір’я жителя Сумщини

Війська РФ у суботу, 7 січня, попри оголошене «перемир’я», за допомогою безпілотника скинули вибухівку на подвір’я жителів Сумщини, повідомив у телеграмі голова ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, російські військові скинули дві вибухівки на подвір’я жителя Великописарівської громади, обійшлося без постраждалих.

Крім того, протягом сьогоднішнього дня армія РФ двічі відкривала вогонь із кулеметів по Шалигинській громаді. Живицький також зазначив, що окупанти повторно відкривали вогонь із кулемета по громаді після 20 години, загалом було випущено 33 кулеметних черги.

«Обійшлося без жертв і руйнувань», – заявив голова Сумської ОВА.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.