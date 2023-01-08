На Запоріжжі «Росгвардія» розстріляла своїх військових: у Генштабі ЗСУ назвали причину

Російські військові, аби підтримувати дисципліну в армії, почали розстрілювати солдат, які планують здатись в український полон, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

За інформацією українських військових, для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, армія РФ почала залучати підрозділи «Росгвардії».

Як стало відомо, в четвер, 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно шестеро осіб. За даними Генштабу, чоловіки висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.