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Російські військові вдарили по селу на Сумщині, пошкоджена ферма – ОВА

Наслідки обстрілу російськими військовими Сумщини влітку 2022 року, ілюстративне фото

У неділю, 8 січня, російські військові атакували село Миропілля у Миропільській громаді Сумської області, йдеться в повідомленні очільника ОВА Дмитра Живицького в телеграмі.

За словами чиновника, у селі зафіксували двадцять «прильотів» із самохідної артилерійської установки.

Внаслідок атаки російської армії були пошкоджені п’ять осель та місцева ферма.

Живицький зазначив, що влітку армія РФ вже била по цьому самому господарству, тоді згоріли вщент усі запаси сіна для худоби.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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