«Зараз дуже важко» – Маляр про ситуацію у Соледарі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що зараз дуже важка ситуація у Соледарі.

«Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на кордони Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити бодай якийсь населений пункт. Зараз дуже важко у Соледарі», – написала вона у телеграмі.



За її словами, на деяких ділянках Донецької області українські сили потрохи просуваються вперед, а на деяких – наступає противник, при чому наступає не лише регулярна армія, але й приватні.

Читайте також: Російські війська далекі від оточення Бахмута – ISW

Напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.

Бахмутський напрямок протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту. Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.