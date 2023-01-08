«Збито три безпілотника»: в Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

Від початку доби 8 січня українські військові завдали ударів по скупченням російських солдат, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

За інформацією військового командування, українська авіація завдала десять ударів по районах зосередження армії РФ, а також два удари по позиціях її зенітно-ракетних комплексів. При цьому були збиті три російські БПЛА, ймовірно типу «Орлан», та три гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по двом районам зосередження живої сили, був ліквідований склад палива армії РФ.

Водночас, війська РФ вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагалися покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зараз вони зосереджують зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, але успіху не мають.

Перевірити цю інформацію в умовах війни неможливо

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.