На Таврійському напрямку для армії РФ вже немає «глибокого тилу» – командувач угруповання

На Таврійському напрямку для російських військ вже фактично не існує поняття «глибокого тилу», розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише пресслужба Міноборони.

Він наголосив, що ЗСУ успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру. Тепер українські військові так само контролюють усі спроби армії РФ організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

«Українські захисники роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності наших позицій. Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи в ході остаточного звільнення України від загарбників», – констатував бригадний генерал.

У листопаді російські війська відійшли з Херсона та правобережжя Херсонщини. Лівобережжя області досі залишається під російською окупацією.