На Херсонщині усі острови перебувають в «сірій зоні» – ЗСУ

У Херсонській області наразі всі острови перебувають в «сірій зоні» – прокоментували у Збройних силах України інформацію про звільнення острова Великий Потьомкінський.

«Стосовно острова (Великий Потьомкінський – ред.) скажу так: зараз усі острови розташовані в так званій сірій зоні, яку не контролюють чітко ні наші війська, ні окупанти. Відповідно, так, наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках проведення операцій. Водночас говорити про контроль над островами неможливо», – сказав керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, острови не є плацдармом, який треба «утримувати на довгострокову перспективу».

Єрін додав, що контроль над островами можливий уже після отримання повноцінного контролю над протилежним берегом.

«Тоді ми можемо говорити вже про контроль над цими островами. Зараз це не зовсім доцільно, тому що острови проглядаються, прострілюються. Будь-які крупні скупчення живої сили з будь-якого боку будь просто знищенні. На даний час це недоцільно», – сказав представник ЗСУ.



Напередодні з'явилася інформація про звільнення острова Великий Потьомкінський, який розташований між правим і лівим берегами Дніпра.

У листопаді російські війська відійшли з Херсона та правобережжя Херсонщини. Лівобережжя області досі залишається під російською окупацією.