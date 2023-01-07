Неподалік від Щастя підірвали залізничні колії, якими армія РФ перевозила техніку – Гайдай

Неподалік від міста Щастя на Луганщині партизани підірвали залізничне полотно, яким користувались російські військові, повідомив у телеграмі голова ОВА Сергій Гайдай.

«Увечері 6 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення «м. Луганськ – с. Лантратівка», – написав Гайдай.

За його словами, вказане залізничне сполучення використовується армією РФ для транспортування військової техніки, особового складу та БК. Крім того, у зворотному напрямку окупанти вивозять цим шляхом українське зерно на територію Росії.

У грудні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що біля Сватового-Кремінної успіх – на боці українських військових.

За інформацією Центру національного спротиву при Командуванні Сил спеціальних операцій, російські війська можуть готувати підрив дамби в окупованому Сватові на Луганщині. Таким чином російське командування сподівається сповільнити просування Збройних сил України, водночас плануючи звинуватити в підриві дамби Україну.