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Російські війська можуть готуватися до підриву Сватівського водосховища – ССО

«До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ»

Російські війська можуть готувати підрив дамби в окупованому Сватові на Луганщині, повідомляє Центр національного спротиву при Командуванні Сил спеціальних операцій 7 січня.

«До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ, аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища», – йдеться в повідомленні.

За даними Центру, таким чином російське командування сподівається сповільнити просування Збройних сил України, водночас плануючи звинуватити в підриві дамби Україну.

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«Зауважимо, що такі дії є навмисним руйнуванням української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті. Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення», – припускає ЦНС.

У грудні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що біля Сватового-Кремінної успіх – на боці українських військових.

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