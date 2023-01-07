Росія втратила близько 490 військових в Україні за добу – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили близько 490 військових за попередню добу, йдеться в повідомленні Генерального штабу вранці 7 січня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 110 740 людей, починаючи з 24 лютого.

Крім того, штаб оновлює дані про втрати російської військової техніки:

3 066 танків (+2 за добу)

6 125 бойових броньованих машин (+1)

2 062 артилерійських систем (+3)

431 реактивна система залпового вогню

217 засобів протиповітряної оборони (+2)

285 літаків

272 гелікоптери

1 844 безпілотники оперативно-тактичного рівня

723 крилаті ракети

16 кораблів

4 798 автомобілів і автоцистерн (+1)

182 одиниць спеціальної техніки

«Дані уточнюються», – додає штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.