Росія втратила близько 490 військових в Україні за добу – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили близько 490 військових за попередню добу, йдеться в повідомленні Генерального штабу вранці 7 січня.
Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 110 740 людей, починаючи з 24 лютого.
Крім того, штаб оновлює дані про втрати російської військової техніки:
- 3 066 танків (+2 за добу)
- 6 125 бойових броньованих машин (+1)
- 2 062 артилерійських систем (+3)
- 431 реактивна система залпового вогню
- 217 засобів протиповітряної оборони (+2)
- 285 літаків
- 272 гелікоптери
- 1 844 безпілотники оперативно-тактичного рівня
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 798 автомобілів і автоцистерн (+1)
- 182 одиниць спеціальної техніки
«Дані уточнюються», – додає штаб.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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