Генштаб: російські окупанти змусили близько 3 тисяч працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ

Російські військові продовжують тиснути на цивільних на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 7 січня.

«Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти. Погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна в місті вивели з обігу українську гривню. Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями», – повідомляє командування.

За попередню добу російські війська завдали одного ракетного удару та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Тривають їхні спроби захопити Донецьку область та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині», – йдеться в зведенні.

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За даними штабу, у російській Бєлгородській області місцева поліція долучилася до рекрутингової кампанії: «службовці обходять квартири та будинки, проводять перепис чоловічого населення призовного віку та бесіди щодо популяризації служби».

Крім того, Генштаб звітує про один удар по місцю зосередження російських військ і вогневе ураження чотирьох районів зосередження живої сили та військової техніки РФ, а також двох складів пально-мастильних матеріалів.