МАГАТЕ повідомило про проблему із резервною ЛЕП для Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що через обстріли виникли проблеми з функціонуванням останньої резервної лінії електропередач, яка використовується для постачання енергії Запорізькій атомній електростанції.

У повідомленні голови МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі йдеться, що підключення до резервної лінії «Феросплавна 1» (потужністю 330 кіловольт) було перерване у четвер пізно ввечері внаслідок пошкодження на іншому березі Дніпра, на певній відстані від самої станції. Про масштаб пошкодження поки невідомо, ремонтні роботи тривають, додав Ґроссі.

У заяві вказано, що інцидент став ще одним свідченням, яке підкреслює нестійке постачання підприємства електроенергією.

МАГАТЕ нагадує, що всі шість реакторів на Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі – зараз залишаються вимкненими, а станція отримує електрику, необхідну для охолодження і систем безпеки, за єдиною лінією потужністю у 750 кіловольт.

Ґроссі зазначив, що продовжує консультації з Україною та Росією щодо якнайшвидшого узгодження та запровадження безпекової зони навколо ЗАЕС.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня МАГАТЕ заявило про прогрес у переговорах. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.