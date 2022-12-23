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У МАГАТЕ розповіли про результати переговорів Гроссі в Москві

Гендиректор МАГАТЕ заявив, що вчорашня багатогодинна зустріч стала «черговим раундом необхідних обговорень щодо створення захисної зони для Запорізької АЕС»

Дипломатичні зусилля щодо створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні просуваються, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після вчорашньої зустрічі з російськими високопосадовцями в Москві, включно з директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим.

Вчорашня багатогодинна зустріч стала «черговим раундом необхідних обговорень щодо створення захисної зони для Запорізької АЕС», заявив гендиректор МАГАТЕ.

«Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерної аварії. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності», – сказав Гроссі, якого цитує пресслужба агентства.

За його словами, ЗАЕС розташована на активній лінії фронту в розпал масштабної війни, тому ситуація залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною.

У МАГАТЕ зазначають, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

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Голова МАГАТЕ вже приїжджав до Росії у середині жовтня, тоді він зустрічався у Санкт-Петербурзі з Путіним. Однією із тем зустрічі була ситуація на Запорізькій АЕС.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.

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