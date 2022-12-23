У МАГАТЕ розповіли про результати переговорів Гроссі в Москві

Дипломатичні зусилля щодо створення зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні просуваються, заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після вчорашньої зустрічі з російськими високопосадовцями в Москві, включно з директором «Росатому» Олексієм Ліхачовим.

Вчорашня багатогодинна зустріч стала «черговим раундом необхідних обговорень щодо створення захисної зони для Запорізької АЕС», заявив гендиректор МАГАТЕ.

«Ключовим є те, що зона зосереджена виключно на запобіганні ядерної аварії. Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети з почуттям надзвичайної невідкладності», – сказав Гроссі, якого цитує пресслужба агентства.

За його словами, ЗАЕС розташована на активній лінії фронту в розпал масштабної війни, тому ситуація залишається вкрай нестабільною та потенційно небезпечною.

У МАГАТЕ зазначають, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.

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Голова МАГАТЕ вже приїжджав до Росії у середині жовтня, тоді він зустрічався у Санкт-Петербурзі з Путіним. Однією із тем зустрічі була ситуація на Запорізькій АЕС.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.