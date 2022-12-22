На тлі візиту голови МАГАТЕ до Москви у «Енергоатомі» не бачать наближення угоди щодо безпекової зони довкола ЗАЕС

У НАЕК «Енергоатом» не бачать наближення керівництвом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) угоди щодо створення безпекової зони довкола Запорізької АЕС. Президент «Енергоатому» Петро Котін в ефірі телемарафону заявив, що гендиректор Рафаель Ґроссі, попри це, продовжує вести відповідні перемовини окремо з українською та російської сторонами.

«У нього (Ґроссі – ред.) сьогодні ще раунд перемовин. Наскільки відомо, він поки не досяг у перемовинах цієї зони безпеки. Але він продовжує. На жаль, не дуже багато механізмів в нього для цього, якщо одна зі сторін відмовляється це робити», – сказав Котін.

Раніше повідомлялося, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі 22 грудня проведе переговори в Москві щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.

У пресслужбі МАГАТЕ повідомили, що у Москві заплановані переговори Ґроссі із представникамиМЗС РФ, Росгвардії, «Росатому» та Ростехнагляду. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Володимир Путін не планує зустрічатися з Ґроссі.

Голова МАГАТЕ вже приїжджав до Росії у середині жовтня, тоді він зустрічався у Санкт-Петербурзі з Путіним. Однією із тем зустрічі була ситуація на Запорізькій АЕС.

За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.