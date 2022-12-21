Голова МАГАТЕ 22 грудня відвідає Москву для переговорів щодо Запорізької АЕС – ЗМІ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 22 грудня прибуде до Москви для переговорів про створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це у середу повідомила російська агенція «РИА Новости» із посиланням на постпреда РФ у Відні Михайла Ульянова.

«Консультації з Рафаелем Ґроссі відбудуться в Москві вже завтра. Будуть ці консультації присвячені ініціативі гендиректора щодо створення зони ядерної та фізичної ядерної безпеки на Запорізькій АЕС», – сказав Ульянов.

Ані МАГАТЕ, ні українська сторона поки цю інформацію не коментували.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію 4 березня. Відтоді ЗАЕС неодноразово зазнавала обстрілів, у яких Київ та Москва звинувачували один одного. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».