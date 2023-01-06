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Навчання українських військових на системі Patriot розпочнеться вже цього місяця – CNN

Система Patriot, фото ілюстративне

Американські військові розпочнуть навчання українських колег на ракетній системі Patriot пізніше цього місяця. Про це повідомляє CNN із посиланням на дані Міністерства оборони США.

Заступниця помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лора Купер наголосила, що таке навчання триватиме «кілька місяців».

Пентагон заявив 5 січня, що розглядає можливість навчання українців на території США, а також в інших країнах-партнерах «або поєднання обох» цих варіантів.

«Я вважаю, що ми перебуваємо на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території», – сказав речник Пентагону Пет Райдер.

Рішення про надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot США ухвалили в грудні під час візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. Ще одну таку систему цього тижня пообіцяла надати Німеччина.

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