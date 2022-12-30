Зеленський: українська ППО може стати «найпотужнішою в Європі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в новому році українська система протиповітряної оборони стане «ще сильнішою, ще результативнішою».

«Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту», – сказав голова держави у вечірньому зверненні 30 грудня.

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Раніше сьогодні в Офісі президента повідомили, що питання ППО обговорювали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Під час свого візиту до Вашингтона 21 грудня президент України Володимир Зеленський особливо дякував за те, що США включили протиракетний комплекс Patriot до нового масштабного пакету військової допомоги. За його словами, ця зброя є «найсильнішим елементом» траншу в 1,8 мільярда доларів, і Україна сподівається, що з її допомогою можна буде зупинить російські ракетні атаки на критично важливу інфраструктуру країни.