На засіданні Ставки розглядали вдосконалення ППО і можливі дії РФ у найближчій перспективі – ОП

Президент України Володимир Зеленський 30 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті і «можливих дій ворога в найближчій перспективі», повідомила пресслужба голови держави.

«Учасники засідання акцентували увагу на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами. Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії», – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць в Офісі президента не навели.

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Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 ракет із 70 запущених Росією ракет.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня сталося знеструмлення у низці регіонів. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. В «Укренерго» заявили, що енергосистема відновлюється в плановому режимі.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил.

За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська ставлять собі завдання захопити Донеччину під Новий рік.