Все, про що домовились у США, реалізуємо швидко – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна «швидко реалізує» домовленості, досягнуті у Вашингтоні.



«Провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту до США та реалізації домовленостей. Часу втрачати не будемо. Все, про що домовились у Вашингтоні, реалізуємо швидко. Настільки, наскільки це можливо», – сказав він у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 21 грудня провів двосторонню зустріч із Джо Байденом і виступив у Конгресі США. Цей візит став першою закордонною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте також: Зеленський провів Ставку головнокомандувача – передав «новини для військових» після візиту до США

Також 21 грудня США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 1,85 мільярда доларів. Вашингтон вперше надає Україні батарею системи протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до неї.