Прем’єрка Італії повідомила про розгляд питання надання Україні систем ППО – Зеленський

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні повідомила про розгляд питання щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Висловив Джорджі Мелоні подяку за солідарність і всебічну підтримку України. Привітав виділення італійським урядом додаткових €10 млн допомоги. Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба. Обговорили формулу миру», – написав він у твіттері.

У свою чергу, Мелоні повідомила, що у розмові з Зеленським вона підтвердила максимальну відданість Італії всім діям для досягнення справедливого миру.



Вона також підтвердила свій намір відвідати Київ і запросили Зеленського до Риму.

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У листопаді представник владної коаліції повідомив Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які просив Київ. Італія заявила про намір продовжити постачання зброї Україні в 2023 році.