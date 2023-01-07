«Різдвяне перемир’я»: російські військові продовжували обстріли та намагались вести наступ – Генштаб ЗСУ

Російські військові продовжили обстрілювати позиції ЗСУ, попри «різдвяне перемир’я», повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу в фейсбуці в суботу, 7 січня.

За даними українського військового командування, протягом доби авіація ЗСУ завдала ударів по 21 району зосередження армії Росії, а також три удари по позиціях її зенітно-ракетних комплексів. При цьому, українські ракетники та артилеристи уразили чотири райони зосередження живої сили і два склади боєприпасів окупантів.

Водночас, російські військові продовжили зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, уточнили українські військові.

«Ворог також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах», – повідомили в Генштабі ЗСУ.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

В Україні назвали ідею Путіна «лицемірством». Президент Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.

Президент США Джо Байден також відзначив 5 січня, що наказ лідера РФ Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на Різдво за юліанським календарем є лише спробою знайти паузу для російських військових зусиль.