«Звинуватити ЗСУ у нападах на релігійні об'єкти»: для чого Путін оголосив «різдвяне перемир’я»?

Припинення вогню чи наступ?

Міністерство оборони РФ стверджує, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні. Про це російське відомство повідомило у Telegram. Також російське Міноборони звинуватило Україну, що українська армія стріляти продовжує.

Натомість Генштаб ЗСУ стверджує, що у день оголошення Росією «перемир’я» російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, а також

намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Що насправді відбувається на лінії фронту та прифронтових містах?

Путін і православ'я

Напередодні січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести «режим припинення вогню» на час святкування Різдва.

Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк називає заяву Росії про «різдвяне перемир’я» «пропагандистською постановкою».

Спільнота InformNapalm стверджує: є ймовірність, що під час урочистої служби святкової ранкової служби 7 січня можуть бути підірвані храми у Донецьку, щоб звинуватити у цьому ЗСУ і створити інформаційний привід для чергової хвилі мобілізації в Росії.

Про це ж заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, звертаючись до жителів окупованих регіонів.

«Є інформація, що на «православне Різдво» росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких», – написала Верещук у своєму телеграмі.

Які небезпеки приховує путінське «перемир’я»?

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