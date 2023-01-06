Маляр: за дев’ять років війни Росія жодного разу не дотримувалася перемир’я

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що за дев’ять років війни Росія жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я.

«За дев’ять років війни РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир’я. Усього за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи. Усі вони зірвані навмисними діями ворога», – написала вона в телеграмі.

За її словами, під час операції Об'єднаних сил Україна ще кілька разів домовлялася про двостороннє припинення вогню, проте їхні результати були аналогічні попереднім.



«27 липня 2020 року офіційно розпочався черговий «повний і всеосяжний режим припинення вогню». Однак ворог його дотримувався лише пів години. З 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано понад 2 тис. ворожих обстрілів. Тому лише виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню і закінчення агресії», – додала Маляр.

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5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Однак вже сьогодні українська сторона повідомляла про обстріли Херсона та Курахового.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.