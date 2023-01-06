Війська РФ обстріляли центр Курахового, є поранена – Тимошенко

Російські війська обстріляли Курахове на Донеччині, є постраждала, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Курахове, Донеччина. Російські війська вчергове атакували населений пункт. Обстріляли центральну частину міста. Є влучання у приватний будинок – пошкоджено вікна та фасад. Також російські снаряди влучили у 2 багатоквартирних будинки – пошкоджено покрівлі», – написав він у телеграмі.



Крім того, за даними Тимошенка, війська РФ завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 людина – поранена працівниця лікарні.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об’єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.