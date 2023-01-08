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Понад 111 тисяч військових Росія втратила від 24 лютого – Генштаб ЗСУ

Від 24 лютого Москва також втратила понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем

Після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 111 тисяч 170 своїх військових, за останню добу – 430, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, від 24 лютого Москва також втратила понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем.

Українські військові наводять такі дані про втрати російської військової техніки:

  • 3 069 танків (+3 за добу)
  • 6 130 бойових броньованих машин (+5)
  • 2 065 артилерійських систем (+3)
  • 431 реактивна система залпового вогню
  • 217 засобів протиповітряної оборони (+2)
  • 285 літаків
  • 272 гелікоптери
  • 1 849 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)
  • 723 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4801 автомобілів і автоцистерн (+3)
  • 183 одиниць спеціальної техніки (+1)

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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