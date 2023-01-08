Понад 111 тисяч військових Росія втратила від 24 лютого – Генштаб ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 111 тисяч 170 своїх військових, за останню добу – 430, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, від 24 лютого Москва також втратила понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем.
Українські військові наводять такі дані про втрати російської військової техніки:
- 3 069 танків (+3 за добу)
- 6 130 бойових броньованих машин (+5)
- 2 065 артилерійських систем (+3)
- 431 реактивна система залпового вогню
- 217 засобів протиповітряної оборони (+2)
- 285 літаків
- 272 гелікоптери
- 1 849 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+5)
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4801 автомобілів і автоцистерн (+3)
- 183 одиниць спеціальної техніки (+1)
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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