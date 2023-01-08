У Пентагоні уточнили, яку саме модифікацію БМП Bradley отримає Україна

У рамках чергового рекордного пакета військової допомоги від США, Україна отримає американські бойові машини піхоти M2 Bradley у версії M2A2 ODS, зазначив головний представник Пентагону Пет Райдер, пише видання The WarZone.

Модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку 1991 року (операція «Буря в пустелі»).

На M2A2 ODS встановили FBCB2 (Force XXI Battle Command Brigade and Below) – бойову інформаційно-керуючу систему, яка дозволяє обмінюватися інформацією з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами, що мають аналогічні пристрої.

БМП також отримали лазерний далекомір ELRF (Eye-Safe Laser Rangefinder) від компанії Fire Control Systems з дальністю дії до 10 км.

Крім того, бойові машини оснащені тактичною навігаційною системою TACNAV (Tactical Navigation System) із приймачем GPS. M2A2 ODS має встановлену цифрову систему орієнтування DCS (Digital Compass Systems). На місці механіка-водія встановлено тепловізор. Захист БМП удосконалено інфрачервоною системою пасивного захисту від ПТРК.

Крім того, у цій комплектації змінено організацію простору в десантному відділенні. Замість індивідуальних крісел там встановили дві лави на три сидіння кожна. Досвід показав, що це дозволяє десанту швидше залишати БМП.

США у новому транші виділяють Україні 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами 25-міліметрових набоїв у комплекті; 100 бронетранспортерів M113; 55 броньованих автівок MRAP; 138 транспортерів HMMWV. Крім того, в Україну буде відправлено 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 60 тисяч снарядів до них, а також 18 машин підвезення боєприпасів. Окремо буде надано 500 високоточних 155-міліметрових снарядів та 1200 боєприпасів дистанційного мінування.

Пакет також включає 36 буксируваних гаубиць калібру 105 міліметрів та 95 тисяч снарядів до них. Крім того, США нададуть 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, додаткові боєприпаси для HIMARS; протиповітряні ракети RIM-7; 4 тисячі авіаційних ракет Zuni та 2 тисячі протитанкових ракет.

До нового пакету допомоги, крім того, увійдуть снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; прилади нічного бачення, оптика, запчастини та інше польове обладнання.

Загальне фінансування пакету становить 3 мільярди 75 мільйонів доларів, у тому числі 2,85 мільярда в межах Presidential Drawdown (виділення зброї з ресурсів Пентагону за повноваженнями президента США), а також 225 мільйонів за програмою зарубіжного військового фінансування для модернізації ЗСУ.