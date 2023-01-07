США: республіканець Маккарті з 15-ї спроби очолив Палату представників

Представник Республіканської партії Кевін Маккарті був обраний спікером Палати представників у Конгресі США – таким чином завершився 15-й раунд голосування вранці 7 січня, передають міжнародні медіа.

Як повідомляє Reuters, для цього Маккарті, який представляє Каліфорнію, довелося піти на поступки групі жорстким прихильникам правої лінії.

«Я сподіваюся, що після цього тижня стало ясно одне: я ніколи не здамся. І я ніколи не здамся заради тебе, американський народе», – заявив Маккарті після останнього голосування.

Спроби обрати спікера тривали чотири дні і спричинили найдовший період недієздатності Конгресу з 1859 року.

Після проміжних виборів, які відбулися в листопаді 2022 року, республіканці мають у Палаті представників 222 депутати, їхні демократичні опоненти – 212. Але спершу приблизно 20 республіканців з правого флангу партії відмовлялися голосувати за Маккарті, якого вважають ідеологічно ненадійним.

Маккарті очолює посаду головного республіканця в Палаті представників з 2019 року.