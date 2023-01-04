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Зеленський подякував Пелосі за «лідерство» в підтримці України з боку США

Президент України Володимир Зеленський і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у Капітолії, 21 грудня 2022 року

Президент України Володимир Зеленський увечері 3 січня прокоментував завершення роботи Ненсі Пелосі на посаді спікерки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів.

«Дякую Ненсі Пелосі за те, що ви твердо підтримуєте український народ, і за ваше лідерство у прийнятті історичних рішень Конгресу США щодо допомоги Україні у боротьбі за свободу та незалежність!» – написав голова держави в своїх соцмережах.

Пелосі напередодні заявила про завершення роботи 117-го скликання Конгресу, в якому вона очолювала Палату представників від Демократичної партії.

«Я з нетерпінням чекаю на те, щоб продовжити служити людям Сан-Франциско в Конгресі 118-го скликання», – додала вона.

Напередодні Палата представників Конгресу не змогла обрати нового спікера.

У листопаді Ненсі Пелосі повідомила про плани залишити свою позицію на чолі Демократичної партії.

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