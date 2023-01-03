Палата представників Конгресу США не змогла обрати спікера

Палата представників Конгресу США на своєму першому після листопадових проміжних виборів засіданні 3 січня не змогла обрати спікера.

У третьому раунді голосування лідер республіканської більшості Кевін Маккарті здобув підтримку 202 однопартійців, чого не вистачає для вступу на посаду. Його обійшов член Демократичної партії Хакім Джеффріс (212 голосів), ще 20 голосів отримав представник Республіканської партії Джим Джордан.

Представник Республіканської партії Том Коул закликав Палату представників оголосити перерву до обіду середи, 4 січня. Більшість демократів підтримали пропозицію про перерву, тому Палата представників пішла на відпочинок.

Кандидатуру Маккарті поки що не підтримують республіканці, орієнтовані на колишнього президента США Дональда Трампа.