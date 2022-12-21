Пелосі «з величезною повагою та захопленням» запросила Зеленського виступити у Конгресі

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі надіслала запрошення президенту України вступити на засіданні Конгресу США.



«З величезною повагою та захопленням його надзвичайним керівництвом я надсилаю запрошення від імені двопартійного керівництва Конгресу Володимира Зеленського виступити на Спільному засіданні Конгресу о 7:30 p.m сьогодні ввечері», – написала вона у твіттері.



Раніше Ненсі Пелосі надіслала всім членам Палати лист із проханням прибути в середу до Капітолію «для проведення спеціального заходу».

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Крім того, президент США Джо Байден привітає президента України Володимира Зеленського у Білому домі в середу, 21 грудня, о 21:00 за київським часом. О 21:30 Байден проведе двосторонню зустріч із Зеленським. О 23:30, як очікується, президенти США та України проведуть спільну пресконференцію.

Візит до Вашингтона стане першою іноземною поїздкою Володимира Зеленського після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.