Конгрес США оприлюднив податкові декларації Трампа

У п’ятницю Комітет Палати представників США з податків та доходів оприлюднив податкові декларації колишнього президента США Дональда Трампа за шість років, включаючи чотири роки, проведені ним у Білому домі.

Оприлюднення податкових документів стало результатом багаторічної судової тяганирни законодавців-демократів та Дональда Трампа. На відміну від своїх попередників у Білому домі, Трамп відмовився подати на загальний огляд свої податкові декларації. У відповідь законодавці вимагали ці документи, посилаючись на своє право доступу до податкових декларацій будь-якого американця. Суди, зокрема, Верховний суд з ними погодилися.

Як передає The New York Times, із податкових декларацій колишнього президента та його дружини випливає, що особисті доходи подружжя Трампів тісно пов’язані з комерційною діяльністю колишнього президента.

Наприклад, за перші три роки президентства Дональд Трамп виплатив мільйон сто тисяч доларів як федеральні податки, але 2020 рік став для нього роком значних фінансових втрат у результаті рецесії, і він не сплачував податки до федеральної скарбниці. 2017 року, у перший рік президентства, він виплатив державі лише 750 доларів, списавши багатомільйонні втрати.

Списання доходів за рахунок різних комерційних витрат і втрат передбачено американським податковим законодавством і до цього способу зниження податків вдаються практично всі американці, які ведуть підприємницьку діяльність. Але в податкових деклараціях Дональда Трампа, згідно з комісією з оподаткування, міститься кілька сумнівних статей витрат, які потребують подальшого вивчення податковою інспекцією.

Федеральна податкова служба вже кілька років веде аудит податкової звітності Дональда Трампа, але роботу ще не закінчено через вкрай складні фінансові схеми, які використовуються колишнім президентом для підрахунку доходів і витрат.

У п’ятницю Дональд Трамп звинуватив демократів у тому, що вони оприлюднили його податки, сподіваючись використати їх як політичну зброю.

«Я гордий тим, що був здатний використовувати різні податкові списання, щоб стимулювати створення тисяч робочих місць та спорудження прекрасних будівель», – заявив Дональд Трамп.

Законодавці-республіканці заявили, що оприлюднення Конгресом особистих податкових декларацій колишнього президента встановлює небезпечний прецедент. Вони попередили, що можуть оприлюднити податкові декларації Гантера Байдена, сина президента Джо Байдена, отримавши в січні контроль над Палатою представників. Преспубліканці підозрюють, що син президента міг не платити податки з доходів, отриманих від комерційної діяльності в Україні та Китаї.