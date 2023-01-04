США: Палата представників Конгресу другий день поспіль не може обрати спікера

Палата представників Конгресу США 4 січня вшосте за два дні відхилила кандидатуру лідера республіканської більшості Кевіна Маккарті на посаду спікера. Це відбулося, попри прохання колишнього американського президента Дональда Трампа про єдність, вказує агенція Reuters.

Після проміжних виборів, які відбулися в листопаді 2022 року, республіканці мають у Палаті представників 222 депутати, їхні демократичні опоненти – 212. Але зараз приблизно 20 республіканців з правого флангу партії відмовляються голосувати за Маккарті, якого вважають ідеологічно ненадійним.

Зараз у роботі Палати представників оголошена перерва до 20:00 за часом Вашингтона (це 3:00 5 січня за Києвом).

Востаннє Палата представників не змогла обрати спікера під час першого голосування в 1923 році, рівно століття тому.

Маккарті, який обіймав посаду головного республіканця в Палаті представників з 2019 року, отримав лише 201 голос із 218 необхідних, ще 20 республіканців проголосували за Байрона Дональдса, республіканця від Флориди, який уперше був обраний у 2020 році. Один республіканець відмовився підтримати конкретного кандидата. Усі 212 демократів палати проголосували за свого лідера Хакіма Джеффріса.

Маккарті каже, що зрештою переможе. Його опоненти вважають, що боротьба за лідерство може тривати впродовж тижнів.