В ISW розповіли, що дасть українським силам контроль над Кінбурнською косою

Українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області в разі звільнення Кінбурнської коси в Миколаївській області, пише у новому звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

«Кінбурнська коса розташована всього за чотири кілометри через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід до річок Дніпро і Південний Буг, а також Миколаївський і Херсонський міські порти. Російські війська використовували позиції на Кінбурнській косі для ракетних і артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові на півдні Миколаївської області та інших районах узбережжя Чорного моря, яке контролює Україна», – йдеться у повідомленні.

«Кінбурнська коса перебуває за межами 25-кілометрового радіусу дії 152-мм артилерії, яку російські війська накопичили на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівий (східний) берег Херсонської області під значно меншим вогнем російської артилерії порівняно з переправою через Дніпро», – додали дослідники.

21 листопада начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону визнала, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі й закликала дотримуватися режиму оперативної тиші.

За даними влади, Кінбурнська коса є останньою територією Миколаївської області, окупованою російськими військами.