Кім: залишилося звільнити три населені пункти, щоб Миколаївщина вийшла зі стану області, яка воює

Для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі, повідомив голова військової адміністрації Віталій Кім.

«У нас залишилося три населені пункти на Кінбурнській косі, щоб ми юридично вийшли зі стану області, що воює», – сказав він у зверненні 22 листопада, опублікованому в телеграмі.

Голова ОВА додав, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.

21 листопада начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону визнала, що українські сили проводять військову операцію на Кінбурнській косі й закликала дотримуватися режиму оперативної тиші.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті зауважив, що українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області в разі звільнення Кінбурнської коси.

«Кінбурнська коса перебуває за межами 25-кілометрового радіусу дії 152-мм артилерії, яку російські війська накопичили на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Контроль над Кінбурнською косою дозволив би українським силам послабити російські удари по контрольованому Україною узбережжю Чорного моря, збільшити морську активність у цьому районі та проводити потенційні операції з переходу на лівий (східний) берег Херсонської області під значно меншим вогнем російської артилерії порівняно з переправою через Дніпро», – додали дослідники.