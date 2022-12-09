На Кінбурнській косі залишилися лише війська РФ, цивільних немає – голова Миколаївської ОВА

На Кінбурнській косі, яка досі перебуває під контролем російських окупантів, не залишилося цивільного населення, стверджує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про це він повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

«Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово їх виселили і вивезли в напрямку Криму. Далі Криму, я не знаю. Там всього 37 людей залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів в принципі жили і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому на зараз там тільки ворожі солдати», – сказав він.

Кім також вважає, що від російських військових, що там залишаються, немає великої загрози безпосередньо для Миколаєва.

«Вони зараз в принципі зосереджені на утриманні територій і ми не бачимо, що вони звідти готуються до якогось просування. Тобто їхнє завдання – втримувати якнайбільшу кількість територій», – пояснив голова ОВА.

22 листопада Кім повідомляв, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі. Він також заявляв, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму звіті зауважив, що українські сили зможуть краще проводити потенційні операції на лівому березі Херсонської області в разі звільнення Кінбурнської коси.