«Не дістають зброєю, якою раніше кошмарили» – Кім про безпекову ситуацію на Миколаївщині

Починаючи з 11 листопада, безпекова ситуація у Миколаєві та області «значно покращилась». Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 30 листопада розповів голова Миколаєвської ОВА Віталій Кім.

«Із дня деокупації Херсона та частини Херсонської і Миколаївської областей у нас лише 1 тяжкопоранений та були поодинокі обстріли в акваторії біля Очаківської громади. Тобто у нас суттєво покращилась ситуація, бо не дістають до нас тією зброєю, якою раніше кошмарили місто та область», – пояснив він.

Водночас, за словами Кіма, Кінбурнська коса досі лишається під російською окупацією.

«Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з тих населених пунктів, які там були», – зазначив він та додав, що загалом операція ЗСУ по звільненню цієї території Миколаївської області «відбувається в інформаційній тиші».

22 листопада Кім повідомляв, що для повної деокупації Миколаївської області потрібно звільнити три населені пункти на Кінбурнській косі. Він також заявляв, що прильотів по області значно поменшало, ведуться відновлювальні роботи.