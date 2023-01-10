Українська авіація за добу здійснила 21 удар по російських військах – Генштаб ЗСУ

Українська авіація 9 січня «завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів». Про це у ранковому зведенні 10 січня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Також наші воїни збили 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 2 позицій зенітно-ракетних комплексів окупантів», – указано в повідомленні.

Російські військові ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку, стверджують у Генштабі ЗСУ.

«Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення», – наголошують українські військові.

У Генштабі також вказують, що зберігається загроза завдавання російськими військовими авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

Наразі останній масований удар із застосуванням стратегічних ракет по українській критичній інфраструктурі Росія здійснила 29 грудня. Зазвичай накопичення ресурсів для нового удару забирає у російських військових від 10 до 14 днів.