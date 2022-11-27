У більшості регіонів країни вже діють лише стабілізаційні графіки відключень – Зеленський

У більшості областей України 27 листопада вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії, зазначив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Після масованого удару терористів минулої середи (16 листопада, – ред.) день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні (27 листопада, – ред.) у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється», – наголосив він.

У Міністерстві енергетики зазначили, що російський ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. Внаслідок цього було знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій території України.

Росія завдала чергового масованого ракетного удару 23 листопада по Києву та інших українських населених пунктах. За даними влади, через атаку на Київ загинули троє людей, серед них – 17-річна дівчина. Постраждали ще 11 людей.

За даними поліції, загалом загинули шість людей, ще 36 поранені.

Москва, попри численні свідчення, заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних.