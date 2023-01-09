Зеленський анонсує «хороші новини» і впевнений, що ЗСУ отримають необхідну зброю «вже скоро»

Президент України Володимир Зеленський анонсує «хороші новини» і висловлює впевненість, що українські військові отримають все необхідне озброєння «вже скоро».



«Протягом цього дня (провів переговори) – премʼєр-міністр Чехії, президентка Словенії, премʼєр-міністр Португалії, прем’єр-міністр Північної Македонії. З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне. Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового «Рамштайну», й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів», – сказав він у своєму вечірньому зверненні.



За його словами, світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей.



«Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро», – додав він.

Наприкінці минулого тижня США оголосили про надання найбільшого пакету військової допомоги Україні. Вашингтон у новому транші допомоги виділяють Україні, серед іншого, 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами 25-міліметрових набоїв у комплекті; 100 бронетранспортерів M113, 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 60 тисяч снарядів до них, а також 18 машин підвезення боєприпасів. Окремо буде надано 500 високоточних 155-міліметрових снарядів та 1200 боєприпасів дистанційного мінування.

Також надання Україні броньованої техніки анонсували лідери Франції та Німеччини.