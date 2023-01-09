Зеленський повідомив про першу розмову з новою президенткою Словенії

Президент України Володимир Зеленський вперше поспілкувався з новою президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар – про це він заявив 9 січня.

«Провів першу телефонну розмову з новообраною Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру», – заявив Зеленський.

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Він додав, що подякував Мусар за підтримку інтеграції України до Європейського Союзу та запросив відвідати Київ.

Президентка Словенії наразі не коментувала розмову зі свого боку.

Наташа Пірц Мусар склала присягу президента Словенії в грудні, ставши першою жінкою на цій посаді.