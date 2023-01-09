Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський повідомив про першу розмову з новою президенткою Словенії

За словами Володимира Зеленського, розмова стосувалася оборонної співпраці та формули миру (фото ілюстраційне)

Президент України Володимир Зеленський вперше поспілкувався з новою президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар – про це він заявив 9 січня.

«Провів першу телефонну розмову з новообраною Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Обговорив із нею оборонну співпрацю, запросив узяти участь у реалізації формули миру», – заявив Зеленський.

Читайте також: Україна вступить до НАТО та ЄС після перемоги у війні – Пристайко

Він додав, що подякував Мусар за підтримку інтеграції України до Європейського Союзу та запросив відвідати Київ.

Президентка Словенії наразі не коментувала розмову зі свого боку.

Наташа Пірц Мусар склала присягу президента Словенії в грудні, ставши першою жінкою на цій посаді.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG