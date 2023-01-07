Україна офіційно запровадила санкції проти низки російських артистів

У суботу, 7 січня, українська влада офіційно запровадила санкції проти багатьох російських артистів, які підтримують війну, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

У відомстві зазначили, що президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки громадян РФ.

До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, потрапили: співачка та актриса Ірина Аллєгрова, співак Роман Архіпов, телеведуча Жанна Бадоєва, співаки Дмитро Білан та Сергій Лазарєв, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов та Лоліта Мілявська, оперна співачка Ганна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також стосуються трьох російських банків та обмеження доступу Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.