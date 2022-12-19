Канада з Абрамовича розпочинає конфіскацію активів олігархів РФ – МЗС

Канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада конфіскує 26 мільйонів доларів США у Granite Capital Holdings Ltd., компанії, яка належить російському Роману Абрамовичу, який перебуває під санкціями. Про це повідомляється на сайті канадського МЗС.

У міністерстві зауважують, що це перший процес арешту та конфіскації активів російського олігарха, який потрапив під санкції.

«Це означає, що міністр Жолі тепер розгляне можливість подати до суду заяву про остаточну конфіскацію активів. У разі конфіскації отримані кошти можна буде використати на відновлення України та компенсацію жертвам незаконного та невиправданого вторгнення режиму Путіна», – пояснюють у відомстві.

Канада є першою країною G7, яка запровадила такі заходи, стверджують в МЗС Канади.



«Олігархи Путіна є співучасниками незаконного та варварського вторгнення Росії в Україну. Канада не буде притулком для їхніх нечесно здобутих прибутків, і сьогоднішнє оголошення демонструє нашу рішучість забезпечити, щоб російські еліти заплатили ціну за підтримку жорстокого режиму Путіна. Це справедливо і доцільно, щоб російські активи використовувалися для допомоги у відбудові України», – заявила віце-прем'єр-міністр і міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Роман Абрамович наразі не коментував цієї заяви канадської сторони.

Він перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великобританії та Канади.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Оттава запровадила санкції проти понад 1500 додаткових фізичних та юридичних осіб з Росії, Україні та Білорусі.