Нова президентка Словенії склала присягу

У Словенії 22 грудня склала присягу переможниця президентських виборів Наташа Пірц Мусар.

Церемонія пройшла в будівлі Національної асамбеї в Любляні. Мусар заступила на посаді Борута Пагора, який очолював країну протягом попередніх 10 років.

Вона стала п’ятою президенткою центральноєвропейської країни і першою жінкою на цій посаді.

Читайте також: У Словенії на референдумі підтримали закон про незалежність телебачення

Наташа Пірц Мусар перемогла на виборах президента в листопаді.

Президент Словенії має переважно церемоніальну функцію.

Доктор юридичних наук Наташа Пірц Мусар під час своєї передвиборчої кампанії заявляла, що її основними завданнями будуть боротьба за права людини та подолання соціальної нерівності.